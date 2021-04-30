Dışişleri Bakanlığı: "(Filistin seçimleri) İsrail hükümetine engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
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Dışişleri Bakanlığı: "(Filistin seçimleri) İsrail hükümetine engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı: '(Filistin seçimleri) İsrail hükümetine engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine Filistin seçimlerinin biran önce gerçekleştirilmesini teminen 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nın hükümlerine riayet ederek, sözkonusu engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine Filistin seçimlerinin biran önce gerçekleştirilmesini teminen 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nın hükümlerine riayet ederek, sözkonusu engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinli grupların katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Filistin'de 2006 yılından bu yana ilk kez düzenlenmesi öngörülen parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesine karar verildiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Filistinli grupları bu yönde karar almaya sevkeden temel sebebin İsrail'in özellikle Doğu Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda Filistin Yönetimi tarafından yapılan başvuruyu yanıtsız bırakması ve seçim kampanyası yürütülmesine izin vermemesi olduğunun görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "İsrail hükümetine Filistin seçimlerinin biran önce gerçekleştirilmesini teminen 1995 Oslo Geçici Anlaşması'nın hükümlerine riayet ederek, sözkonusu engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Öte yandan seçimlerin ertelenmesine ilişkin alınan kararın ülkemizin de büyük önem atfettiği Filistinliler arası uzlaşı sürecini menfi yönde etkilememesini temenni ediyor ve Filistinli tüm grupları birlik ve uzlaşı yolunda çaba sarfetmeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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