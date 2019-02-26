Dışişleri Bakanlığı: "Filipinler'in Güneyindeki Özerk Bölgesi'ne Yapılan Atama Memnuniyet Verici"

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne yapılan atamanın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın 21 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen referandumda bölge halkı tarafından kabul edilmesinin ardından, Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından atanarak göreve başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihi gelişmede emeği olan tüm paydaşları tebrik ediyoruz. Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine verdiği desteğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA