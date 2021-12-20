Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki tayfunla ilgili taziye mesajı yayımladı
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfunuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in orta ve güney bölgelerini etkisi altına alan Odette tayfunuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edilerek, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Filipinler halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rai adıyla da bilinen tayfunun yol açtığı afet nedeniyle en az 169 kişi hayatını kaybederken kayıp olduğu belirtilen en az 50 kişi aranıyor.

Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği, 300 köyün de tahliye edildiği kaydedilirken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.???????

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AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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