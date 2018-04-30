Dışişleri Bakanlığı Euronews'in Haberini Yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Euronews internet sitesinde Türkiye'nin ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen harekatı kınadığı yönünde yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve manipülasyon teşebbüsü olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Euronews internet sitesinde Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında yer alan bir habere ilişkin yöneltilen soruya cevap verdi. Söz konusu haber sitesinde yer alan Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Bakan Çavuşoğlu'nun müdahale hakkında "dış müdahalenin Suriye'deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği" dediği ifadelerinin gerçekle alakası olmadığını belirten Aksoy, haberin manipülasyon teşebbüsünden ibaret olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu'nun iddia edildiği şekilde bir beyanının olmadığını aktaran Aksoy, yazılı cevabında şu ifadeleri kullandı:

"28 Nisan 2018 tarihinde Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında Euronews haber sitesinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran Dışişleri Bakanlarının Duma'da meydana gelen kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Sayın Bakanımızın 'dış müdahalenin Suriye'deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği' ifadesini kullandığını iddia eden haber doğru değildir, manipülasyon teşebbüsünden ibarettir. Sayın Bakanımızın iddia edilen şekilde bir beyanı olmamıştır." - ANKARA