Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'daki çatışmaları endişeyle takip ediyoruz - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'daki çatışmaları endişeyle takip ediyoruz

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya'daki çatışmaları endişeyle takip ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde tırmanan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz" denildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde tırmanan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde tırmanan çatışmaları endişeyle takip ediyoruz. Ülkede şiddetin biran evvel son bulması ve barış ve istikrarın tesisi için acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor, tarafları diyaloga davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz. Etiyopya'daki tüm etnik gruplarla tarihi ve kültürel bağlara dayanan dostane ilişkileri bulunan Türkiye, çatışmaların başından beri Tigray bölgesi dahil, Etiyopya'ya yaptığı insani yardımlarını sürdürecektir. Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir" ifadeleri kaydedildi.


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