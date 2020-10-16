Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad...
16.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:52
Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı