Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad...
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Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad...

16.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:52
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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