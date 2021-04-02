Türkiye'den, Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasına tepki Açıklaması
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Türkiye'den, Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Türkiye'den, Rum Kesiminde terör örgütü EOKA'nın kuruluşunun kutlamasına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü EOKA'nın 66'ncı yıl dönümünü anma törenleriyle kutlamasının ve anısına pul bastırmasının, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetin devam ettiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü EOKA'nın 66'ncı yıl dönümünü anma törenleriyle kutlamasının ve anısına pul bastırmasının, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetin devam ettiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, terör örgütü EOKA'nın 66'ncı yıl dönümünü, anma töreniyle kutladığı belirtilerek, "EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür." denildi.

Açıklamada, bu örgütün, Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 arasında insanlık dışı katliamlar gerçekleştirdiği belirtildi.

İnsanlık dışı katliamların acısının halen hafızalarda olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Kıbrıs Türklerinin, güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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