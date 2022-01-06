Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'teki yeni yerleşim planlarını kınadı - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'teki yeni yerleşim planlarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'teki yeni yerleşim planlarını kınadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Doğu Kudüs'te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan beş yerleşim planına onay verilmesini kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Doğu Kudüs'te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan beş yerleşim planına onay verilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesi'ne bağlı Yerel Planlama ve İnşa Komitesi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan beş yerleşim planına onay vermesini kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından inşa edilen yerleşim birimleri, BM kararları dahil uluslararası hukuka aykırıdır. Coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletini fiziken imkansız kılmaya matuf söz konusu yeni gayri meşru faaliyetler, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine de ciddi şekilde zarar vermektedir."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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