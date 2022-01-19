Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, "Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, " Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Salihiye ailesinin evlerinden zorla tahliye edilmesini kınıyoruz. Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik alınan tahliye ve yerlerinden etme kararları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır.

İsrail'in Kudüs'ün demografik ve hukuki statüsünü aşındıran tek taraflı uygulamaları, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine zarar vermektedir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, İşgal, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title