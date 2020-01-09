Dışişleri Bakanlığı'dan Peru'ya taziye
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Dışişleri Bakanlığı'dan Peru'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıpları dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

09.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:20
Dışişleri Bakanlığı'dan Peru'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıpları dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Peru'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanların can kayıplarına ve ağır hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Felaketlerde yaralananlara acil şifa dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Peru halkıyla Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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