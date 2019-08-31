Dışişleri bakanlığı'dan 'dorian kasırgası' uyarısı

31.08.2019 15:49

Kaynak: DHA

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Güneydoğu sahillerine doğru seyrini sürdüren Dorian kasırgasına karşı bölgeye seyahat edecek Türk vatandaşları uyardı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Karayipler bo¨lgesinden ABD'nin gu¨neydogˆu sahillerine dogˆru seyrini su¨rdu¨ren Dorian kasırgasının sebebiyet verebilecegˆi afet kos¸ulları nedeniyle, vatandas¸larımızın zorunlu olmadıkc¸a kasırganın etkili olması beklenen Gu¨neydogˆu Amerika kıyıları ve Karayipler bo¨lgesine seyahatlerinden kac¸ınmaları, bo¨lgede bulunan vatandas¸larımızın ise yerel makamların gu¨venlik ve afet duyurularını takip etmeleri o¨nemle tavsiye olunur. Halen bo¨lgede bulunan vatandas¸larımızın, kendilerine en yakın temsilciliklerimize veya Konsolosluk C¸agˆrı Merkezi'ne bas¸vurmaları mu¨mku¨ndu¨r" ifadeleri kullanıldı.