Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız...
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Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız...

Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında...

Dışişleri Bakanlığı:
27.08.2020 08:46 | Son Güncelleme: 27.08.2020 08:49

Dışişleri Bakanlığı: "Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda'da en ağır ceza olan 'herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis' olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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