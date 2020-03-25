Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı.
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23 Mart, Nijerya, Çad, Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Çad askeri güçlerini hedef alan terör saldırılarını kınadı.

25.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:15
Dışişleri Bakanlığı, Çad ve Nijerya'daki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya ve Çad askeri güçlerini hedef alan terör saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çad Gölü Havzası yakınlarında bulunan Çad askeri güçlerini 23 Mart 2020 tarihinde hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Kardeş Çad halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

"BU MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Nijerya halkına ve Hükumetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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