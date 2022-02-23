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Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

AA, Behlül Çetinkaya - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınarken hayatını kaybedenlerin yakınları ve Çad'a başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınarken hayatını kaybedenlerin yakınları ve Çad'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çad'ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Yaralananlara acil şifa dileklerinin yer aldığı açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

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