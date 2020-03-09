Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak 8 Mart günü gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA