Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Haber
Burkina, Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

09.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:36
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak gerçekleştirilen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun kuzeyindeki köylere yönelik olarak 8 Mart günü gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Burkina Faso halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.  


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim Haber
Merkel'den sürpriz Türkiye hamlesi: Her türlü çabayı göstereceğim
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Angela Merkel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Gülben Ergen Yılmaz Morgül
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Petrol Sivasspor Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 20:49:06. #1.14#