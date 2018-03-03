Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da meydana gelen saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, Burkina Faso halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. - ANKARA