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"Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ilişkin haberleri endişe ile karşılıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı, "Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, " Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Burkina Faso'da darbe girişiminde bulunulduğuna ve Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin alıkonulduğuna ilişkin haberleri derin endişe ile karşılıyoruz. Dost ve kardeş Burkina Faso'nun anayasal düzeni ile toplumsal barış ve istikrarının bozulmamasını temenni ediyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu hassas dönemde Burkina Faso'nun yanında olacaktır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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