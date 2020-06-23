Dışişleri Bakanlığı: "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun... Dışişleri Bakanlığı: "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Bugün, Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Tesisimiz yakınındaki bir ilkokulun önünde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısını kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali halkının acısını yürekten paylaşıyor; bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA