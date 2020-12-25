Türkiye'den İngiltere ile AB uzlaşmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine ilişkin müzakerelerde uzlaşıya varılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşmanın Birleşik Krallık ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin hem AB hem Birleşik Krallık ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu çerçevede Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir" denildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı