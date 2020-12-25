Türkiye'den İngiltere ile AB uzlaşmasına ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye'den İngiltere ile AB uzlaşmasına ilişkin açıklama

25.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:05
Türkiye'den İngiltere ile AB uzlaşmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine ilişkin müzakerelerde uzlaşıya varılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine ilişkin müzakerelerde uzlaşıya varılmasının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşmanın Birleşik Krallık ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile gümrük birliğine sahip ülkemizin hem AB hem Birleşik Krallık ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu çerçevede Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklar da son aşamasına gelmiştir" denildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kız Türk Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den İngiltere ile AB uzlaşmasına ilişkin açıklama | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:05:38. #1.15#
title