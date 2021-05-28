Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini...
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Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini...

Dışişleri Bakanlığı: ' İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon...

Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 27 Mayıs tarihli Filistin Özel Oturumunda kabul edilen ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

İHK'nın bu kararını, İsrail'in Filistin halkına yönelik olarak ayrım gözetmeksizin uyguladığı aşırı, orantısız ve yasadışı güç kullanımı başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesine ve ilgili İsrail makamlarının bu eylemlerden sorumlu tutulmasının sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.

Ülkemiz sözkonusu uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına her türlü yardım ve desteği sağlamaya hazırdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Dışişleri Bakanlığı: " İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku ihlallerini... - Haberler
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