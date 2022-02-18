Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün...

Dışişleri Bakanlığı : "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, geri dönüşüm, Politika, Haberler

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