Dışişleri Bakanlığı, Berlin'deki Gösterileri Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz. Söz konusu pankartta yazılı ifadede, resimde yer alan liderlerin hayatına kastedilmesi yönünde doğrudan şiddet çağrısı yapılmaktadır. Daha vahim olan, Alman polisinin de gösterinin yapıldığı alanda bulunup, bu duruma müdahale etmemesidir" dedi.



Açıklamada, "Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir. Başbakanlık binasının önünde gerçekleşen bu olayın hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir yönü bulunmamaktadır. Şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri almasını bekliyoruz" dedi. - ANKARA