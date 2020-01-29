Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör...
Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir.
29.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 29.01.2020 08:40
Dışişleri Bakanlığı: "Belçika Federal Savcılık yetkilileri, Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK terör örgütü bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Federal Savcılığın 2010 yılında başlattığı soruşturmanın yargıya taşınmasını önleyen Belçika İddianame Odası kararını onayladığını bildirmiştir. Bu karar hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA