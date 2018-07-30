Dışişleri Bakanlığı, Bazı Ülke Büyükelçilerine, Gkry'nin Hidrokarbon Faaliyetlerine İlişkin...
Dışişleri Bakanlığı, bazı ülke büyükelçilerine, GKRY'nin hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri üzerine, "hadlerini aşmamalarını" tavsiye etti.
Dışişleri Bakanlığı, bazı ülke büyükelçilerine, GKRY'nin hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri üzerine, "hadlerini aşmamalarını" tavsiye etti.
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