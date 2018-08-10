Dışişleri Bakanlığı: "Başkan Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü Kurallarını Hiçe Sayarak, Çelik ve...
IHAAW205102-SIY/10-08-2018 - Dışişleri Bakanlığı: "Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir.
Dışişleri Bakanlığı: "Başkan Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." 10.08.2018 20: 51: 02 TSI
NNNN - ANKARA