Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası...
Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir.
31.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:26
Dışişleri Bakanlığı: "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecektir." - ANKARA
Kaynak: İHA