Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş...
Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz.
29.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:23
Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA