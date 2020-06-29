Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş... Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve bazı iş yerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz." - ANKARA Kaynak: İHA