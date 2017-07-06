Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Kabul Edilen Türkiye Kararıyla İlgili, "Taraflı ve...

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Taraflı ve objektiflikten uzak şekilde belirli çevrelere hizmet etmek üzere hazırlandığı anlaşılan söz konusu kararın ilişkilerimize olumlu katkısının olmayacağı açıktır."