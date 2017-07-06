Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda Kabul Edilen Türkiye Kararıyla İlgili, "Asılsız...
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye kararıyla ilgili, "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır."