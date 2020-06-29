Dışişleri Bakanlığı: "Atatürk heykeline asılan bez parçası şanlı tarihimize gölge düşüremez"
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Dışişleri Bakanlığı: "Atatürk heykeline asılan bez parçası şanlı tarihimize gölge düşüremez"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Vaşington Büyükelçiliğimiz konutu önünde bulunan Atatürk heykeline asılan bez parçası Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı:
29.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:17

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Vaşington Büyükelçiliğimiz konutu önünde bulunan Atatürk heykeline asılan bez parçası Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Vaşington Büyükelçiliği konutu önünde bulunan Atatürk heykeline asılan bez parçası hakkındaki soruya verdiği cevapta, "Dünya tarihindeki müstesna konumu tartışmasız olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır. Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Vaşington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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