Dışişleri Bakanlığı: Askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılması matuftur
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Dışişleri Bakanlığı: Askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılması matuftur

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik görüşmelere ilişkin, "Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur"...

Dışişleri Bakanlığı: Askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılması matuftur
03.09.2020 22:58 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:02

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik görüşmelere ilişkin, "Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur" açıklamasını yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri'nin Türkiye ile Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik görüşmeler başlatılması açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri-teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur. Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

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