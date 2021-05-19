Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar...
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Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar...

Dışişleri Bakanlığı: 'Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar...
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir"

Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar... - Haberler
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