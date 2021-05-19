Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar...
Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir"
Dışişleri Bakanlığı: "Antisemitizm kavramı, İsrail'in etnik, dini ve kültürel temizlik politikalarını eleştiriden muaf tutmak amacıyla istismar edilmemelidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz