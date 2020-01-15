Dışişleri Bakanlığı: "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince...
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Dışişleri Bakanlığı: "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince...

Dışişleri Bakanlığı: "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

15.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:58
Dışişleri Bakanlığı:

: "Anadolu Ajansı'nın Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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