15.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:58

Dışişleri Bakanlığı: "Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA