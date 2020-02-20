Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen...
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Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen...

Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'nın Hanau şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür.

20.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:27
Dışişleri Bakanlığı:

: "Almanya'nın şehrinde dün akşam gerçekleştirilen alçak saldırı, yükselen ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürüdür. Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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