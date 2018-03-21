Dışişleri Bakanlığı: "Almanya Federal Cumhuriyeti (Afc) Şansölyesi Merkel'in Bugün Afc Federal...
IHAAW230125-SIY/21-03-2018 - Dışişleri Bakanlığı: "Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz.
IHAAW230125-SIY/21-03-2018
- Dışişleri Bakanlığı: " Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel'in bugün AFC Federal Meclisi'ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz." 21.03.2018 23: 01: 25 TSI
NNNN - ANKARA