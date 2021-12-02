Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır

Dışişleri Bakanlığı: AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdırDIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Osman Kavala bildiriminde bulunmasına ilişkin, "AK Bakanlar Komitesi, tarafgir ve seçici...

Dışişleri Bakanlığı : AİHM kararlarının uygulanması tarafsız bir yaklaşımla ele alınmalıdır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Osman Kavala bildiriminde bulunmasına ilişkin, "AK Bakanlar Komitesi, tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, AK Bakanlar Komitesi'nin AİHM'in Kavala kararının icrasına ilişkin aldığı karar hakkında açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AK Bakanlar Komitesi bugün ülkemizin, AİHM'in Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM'e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur. Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, AK'yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır" denildi.

Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır. AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi'nin kendi itibarını zedelemektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır."

Haber :  ANKARA,


Türkiye'den Avrupa Konseyinin Kavala kararı hakkında açıklama Açıklaması

Türkiye'den Avrupa Konseyinin Kavala kararı hakkında açıklama Açıklaması

 Avrupa Konseyi Osman Kavala için ihlal süreci başlattı, Dışişleri'nden sert tepki geldi

Avrupa Konseyi Osman Kavala için ihlal süreci başlattı, Dışişleri'nden sert tepki geldi

 Türkiye, Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'yi hedef alan açıklamasını reddetti

Türkiye, Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'yi hedef alan açıklamasını reddetti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title