Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü'nü kutladı
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü'nü kutladı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afrika Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanlığı, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Mayıs Afrika Günü kutlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Afrika Günü'nü kutlayarak, "Afrika'daki 43 Büyükelçiliğimizle tüm kıtayla işbirliğimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Afrikalı dostlarımızın 25 Mayıs Afrika Günü'nü gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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