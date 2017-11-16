Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki Bombalı Saldırıyı Kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir toplantı salonunda gerçekleştirilen bombalı saldırıda çok sayıda polis ve sivilin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.