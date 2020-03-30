Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde, çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde, çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Takhar, Zabul, Helmand ve Baghlan vilayetlerinde 29 Mart Pazar günü düzenlenen terör saldırıları sonucunda çok sayıda Afgan güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırılarını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA