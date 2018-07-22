Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Hükümeti ile vardığı uzlaşma uyarınca, bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden Afganistan'a bugün geri dönen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılmasının hemen ardından, anılan havalimanının önünde meydana gelen intihar saldırısını kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum ve konvoyunda herhangi bir zayiat meydana gelmediği, ancak çoğunluğu güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afgan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA