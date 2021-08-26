Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleşin terör saldırısını kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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