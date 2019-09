29.09.2019 10:41

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu ve ülkenin kalıcı demokrasisi için her türlü desteğin devam edeceğini bildirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Eylül 2019 tarihinde nispeten güvenli bir ortamda gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçimlerin Afganistan'da tüm halkı kucaklayacak bir yönetimin tesis edilmesine, kalıcı ve adil bir barış istikametindeki çabalara yeni bir ivme kazandırmasına vesile olmasını temenni ediyoruz" denildi.



Afganistan'ın kalıcı demokrasisi için her türlü desteğin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından kesin sonuçlar açıklanıncaya kadar adayların sağduyuyla ve itidalle hareket etmelerini diliyoruz. Afgan halkının siyasi tercihine her zaman saygı gösteren Türkiye, dost ve kardeş Afganistan'da kalıcı demokrasinin ve istikrarın tesisi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA