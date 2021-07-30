Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da Birleşmiş Milletleri hedef alan saldırıyı kınadı
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Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da Birleşmiş Milletleri hedef alan saldırıyı kınadı

Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da Birleşmiş Milletleri hedef alan saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin, Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin, Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletlerin, Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün (30 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, bir polis memurunun hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren Birleşmiş Milletleri hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden memurun ailesine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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