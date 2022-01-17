Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanlığı: Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruzDIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların kınandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı : Abu Dabi'ye yönelik saldırıları kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların kınandığı belirtildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Haber:  ANKARA,


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Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Haber

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