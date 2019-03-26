Dışişleri Bakanlığı: "Abd Yönetiminin İsrail Tarafından 1967 Yılından Bu Yana İşgal Altında Tutulan...

Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA