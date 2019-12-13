Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD...
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır.
13.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:00
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA