Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD...
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Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD...

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır.

13.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:00
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Senatosu'nun 1915 olayları ile ilgili aldığı kararla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Satterfield Bakanlığımıza çağrılmıştır. Bakan Yardımcımız Sedat Önal adı geçen karara karşı tepkimizi iletmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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