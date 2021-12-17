Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den...
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez."
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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