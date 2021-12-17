Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den...

Dışişleri Bakanlığı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez."

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin terörizm raporu) PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title