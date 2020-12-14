Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren...
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Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren...

14.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:41
Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerini tedariğimiz nedeniyle bugün açıkladığı Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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