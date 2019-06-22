Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin) Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum...
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin) Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü yaklaşımdır"
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin) Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü yaklaşımdır"
Kaynak: AA
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
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